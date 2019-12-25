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Собянин предложил создать в ресторанах Москвы спецзоны для привившихся от COVID-19
Сегодня, 16:30
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Собянин предложил создать в ресторанах Москвы спецзоны для привившихся от COVID-19

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Во время пандемии столица потеряла половину туристов.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах столицы специальные зоны для тех, кто прошел курс вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями на ВДНХ, пишет "РИА Новости".

Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Столичный глава отметил, что за время пандемии COVID-19 Москва потеряла 50% туристов, большую часть из которых составляют иностранцы. По словам Собянина, это стало большой проблемой практически для всех сфер.

Предприниматели в ответ на инициативу столичного мэра призвали смягчить штрафные меры в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических мер. Так было предложено отказаться от немедленных штрафов и проводить профилактику с вынесением предупреждения. Собянин пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Ранее мэр Москвы заявил, что столица достойно справилась с пандемией COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, москва, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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