Собянин предложил создать в ресторанах Москвы спецзоны для привившихся от COVID-19

Во время пандемии столица потеряла половину туристов.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах столицы специальные зоны для тех, кто прошел курс вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями на ВДНХ, пишет "РИА Новости".

Делайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся. Сергей Собянин, мэр Москвы

Столичный глава отметил, что за время пандемии COVID-19 Москва потеряла 50% туристов, большую часть из которых составляют иностранцы. По словам Собянина, это стало большой проблемой практически для всех сфер.

Предприниматели в ответ на инициативу столичного мэра призвали смягчить штрафные меры в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических мер. Так было предложено отказаться от немедленных штрафов и проводить профилактику с вынесением предупреждения. Собянин пообещал обсудить этот вопрос с профильными ведомствами.

Ранее мэр Москвы заявил, что столица достойно справилась с пандемией COVID-19.

Фото: Piter.tv