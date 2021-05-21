Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса

В настоящий момент Москва ищет способы мотивировать жителей на вакцинацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы не хотят активно прививаться на фоне пандемии. Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Собянина, москвичи продолжают болеть коронавирусом. В настоящий момент в стационарах находится девять тысяч зараженных.

При это прививку от коронавируса сделали около 1,3 миллиона москвичей. Однако специалисты утверждают, что для достижения популяционного иммунитета антитела должны быть у 70% населения.

Видео: официальный сайт Сергея Собянина

Фото: администрация президента России