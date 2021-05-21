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Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса

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В настоящий момент Москва ищет способы мотивировать жителей на вакцинацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы не хотят активно прививаться на фоне пандемии. Об этом он рассказал в своем блоге. 

По словам Собянина, москвичи продолжают болеть коронавирусом. В настоящий момент в стационарах находится девять тысяч зараженных.

При это прививку от коронавируса сделали около 1,3 миллиона москвичей. Однако специалисты утверждают, что для достижения популяционного иммунитета антитела должны быть у 70% населения. 

Видео: официальный сайт Сергея Собянина 
Фото: администрация президента России

Теги: коронавирус, москва, прививки от коронавируса
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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