Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы не хотят активно прививаться на фоне пандемии. Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам Собянина, москвичи продолжают болеть коронавирусом. В настоящий момент в стационарах находится девять тысяч зараженных.
При это прививку от коронавируса сделали около 1,3 миллиона москвичей. Однако специалисты утверждают, что для достижения популяционного иммунитета антитела должны быть у 70% населения.
Видео: официальный сайт Сергея Собянина
Фото: администрация президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все