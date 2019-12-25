Собянин: Москва достойно справилась с пандемией COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица благополучно противостояла вызовам пандемии COVID-19. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".
По его словам, Москва в этом плане справилась не хуже других мировых городов. Мэр отметил, что властям столицы удалось обойтись меньшими коронавирусными ограничениями, что позитивно отразилось на экономике города.
Я считаю, что <…> все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Глава города подчеркнул, столичные медики активно осуществляли свою деятельность не только по линии COVID-19, но и по плановой помощи.
Ранее Гинцбург назвал главное преимущество вакцинации от COVID-19.
Фото: ВК / Сергей Собянин
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