Футболист "Зенита" Соболев прекратил общение со СМИ из-за нападок на ребенка

Александр Соболев обвинил журналистов в хайпе на истории с его девятилетним сыном.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев заявил о полном прекращении общения с представителями средств массовой информации. Футболист обвинил журналистов и блогеров в использовании личной семейной истории для привлечения внимания и создания информационного шума.

Поводом для конфликта стала публикация супруги спортсмена в запрещенной в России социальной сети. Она разместила фотографию 9-летнего сына Сергея в форме академии "Зенита". Ранее ребенок во время трансляции негативно высказывался о петербургском клубе, называя его позором российского футбола. Пользователи также заметили, что на первое занятие в новой академии мальчик пришел в бутсах цвета бывшего клуба отца, а мать назвала сына в подписи "кабанчиком".

В своем Telegram-канале Соболев подчеркнул, что готов терпеть критику в свой адрес, но не допустит оскорблений в отношении семьи. Он заявил, что больше не даст ни одного интервью и не будет отвечать на вопросы в микст-зоне. Футболист отметил, что отсутствие уважения со стороны прессы лишает ее права на общение с ним.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV