Ксения Собчак попросила подписчиков в Instagram не обсуждать ее целлюлит

Такой пост она написала к своей новой фотографии в купальнике.

Ксения Собчак выложила в Instagram фотографию с отдыха. Там она сидит на перилах яхты в белом закрытом купальнике. Под снимком светская львица попросила своих подписчиков не обсуждать ее "отвратительный целлюлит".

Стоит отметить, что на фотографии Ксения выглядит хорошо. Никаких признаков целлюлита и округлившегося живота у нее не видно. Купальник идеально сел на фигуру телеведущей и подчеркнул все ее достоинства.

Ранее в сети появились слухи, что Ксения Собчак забеременела во второй раз.

Фото: Instagram / xenia_sobchak