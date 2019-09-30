Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с "Первым каналом"

Зрители ждут выхода в эфир "Пусть говорят" с участием женщины.

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен. Телеведущая сообщила РБК, что не знает, почему программа "Пусть говорят" с ее участием до сих пор не вышла в эфир.

Ранее Telegram-канал "Только никому" писал о том, что проект мог быть заморожен из-за денежных разногласий. Однако Собчак опровергла информацию и сказала, что причины задержки "не лежат в финансовой плоскости".

Впервые информация о том, что женщина будет вести программу на Первом канале появилась в Telegram-канале Baza в середине сентября. Позднее телеканал опубликовал проморолик с участием Собчак.

Также Piter.TV сообщил о том, что Гарик Мартиросян будет ведущим музыкального проекта на Первом канале.

Видео: Ксения Собчак / Instagram