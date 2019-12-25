Собаки способны определить, когда им врут

Эксперимент проводился с мисками.

Ученые из Венского университета выяснили, что собаки могут определить, когда им лгут люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Так, в эксперименте участвовали сотни собак. И учили следовать совету неизвестного человека при выборе того, в какой из двух мисок было скрытое угощение. Если собаки следовали совету, то угощение получали. Однако потом условия усложнили, чтобы запутать собак.

В одном случае другой неизвестный собакам человек переносил угощение из одной миски в другую, а другой человек за этим наблюдал. В другом случае второй человек при перемещении лакомства отсутствовал. И именно этот второй человек и должен был далее давать советы собакам о том, где находится лакомство.

В случае, когда человек отсутствовал, собаки просто игнорировали его совет, то есть почему-то знали, что он врет. Игнорировались собаками и советы людей, которые указывали не на ту миску. Получается, что собаки знали, что им лгут, говорится в исследовании.

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