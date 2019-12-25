Apple рекомендовала пользователям iPhone срочно обновить ОС из-за уязвимости

Операционную систему рекомендуется обновить до iOS 14.7.1.

Компания Apple заявила, что в iPhone обнаружили ряд уязвимостей, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Об этом сообщает Mashable.

Компания не раскрыла характер уязвимостей, но уточняется, что киберпреступники эти уже пользуются. По этой причине для приватности пользователей есть угроза.

Так, Apple в срочном порядке рекомендует обновить ОС до версии iOS 14.7.1 вручную. Эта версия содержит необходимый патч.

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