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На линию Петербург – Кронштадт выйдут скоростные катамараны в 2023 году
Сегодня, 17:31
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На линию Петербург – Кронштадт выйдут скоростные катамараны в 2023 году

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В ближайшие три года на линию выйдут шесть новых перспективных скоростных судов катамаранного типа. Первая пара выйдет в следующем году.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе Смольного отметили, что проект "Остров фортов" объявил открытое голосование для выбора названий скоростных катамаранов для линии Петербург – Кронштадт.

Предлагается выбрать из названий фортов, имен руководителей кругосветных экспедиций, деятелей науки и искусства, которые прославили Кронштадт, Петербург и страну. Например, "Петр Первый", "Фаддей Беллинсгаузен", "Петр Капица" и другие.

Проект "Остров фортов" продолжает развиваться и предполагает развитие в том числе улично-дорожной сети и водного сообщения с островом. 

В 2021 году было открыто пассажирское водное сообщение с Кронштадтом, на линии вышли скоростные "Метеоры", которые за сезон перевезли 21 тыс. человек.

Губернатор Петербурга отметил, что строительство серии скоростных пассажирских катамаранов будет вестись петербургскими корабелами на верфях "Средне-Невского судостроительного завода". Катамараны могут принять на борт 150 человек. Предполагается, что пассажиропоток увеличится на 80-100 тыс. человек в навигацию.

"Метеоры" перевезли 20 тыс. пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал

Теги: петербург кронштадт, скоростные катамараны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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