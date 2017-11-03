Украинка, снявшаяся в БДСМ-порно, обвинила режиссера Brazzers в насилии и потребовала $5 млн

Порнозвезда Алла Мончак решила засудить порностудию за изнасилование во время съемок.

Украинская порно-актриса, которая работает на территории Канады, обратилась в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с иском против известной порностудии Brazzers, режиссера и своего партнера по съемкам.

Алла Мончак (под ником Никки Бенц) утверждает, что подверглась сексуальному насилию, когда снималась в БДСМ-ролике. Сообщается, что её сильно били по голове и груди. Также актрисе"вливали воду в рот, заставляя ее захлебываться". При этом съемку не остановили даже после того, как у порноактрисы заметили кровотечение.

Мончак добавила, что режиссер заставил ее дать интервью и сказать, что она продолжит сниматься в его работах, так как он заявил, что не выдаст зарплату.

Актриса утверждает, что подобного рода истязания не были прописаны в сценарии. В качестве возмещения морального и физического вреда она потребовала $5 млн, передает Daily Mail.

Видео и фото: Instagram / nikkibenz