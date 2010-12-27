Снимки туристов помогают ученым следить за дикой природой

Биологи открыли новый метод мониторинга крупных хищников в национальных парках.

Биологи обнаружили, что фотографии туристов помогают проводить подсчет численности крупных хищников в национальных парках. Об этом сообщил журнал Current Biology 23 июля.

Исследование показало, что снимки, сделанные путешественниками во время сафари, содержат ценные данные. В рамках эксперимента исследователи использовали 25 тысяч фотографий 26 туристических групп в национальном парке Ботсваны. Отслеживание местонахождения групп по GPS-трекерам и сделанные ими снимки позволили проанализировать количество львов, леопардов, гепардов, пятнистых гиен и диких собак в дельте реки Окаванго.

Помимо прочего, было выявлено, что мониторинг дикой природы с помощью туристов намного дешевле, чем все остальные методы исследования.

"После приобретения оборудования для проведения эксперимента и сравнения затрат на него и новый метод ученые выяснили, что работа с туристами позволила им сэкономить до $836", — пишет Current Biology.

Фото: Pixabay