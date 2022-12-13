Снежура и узоры появились на реках Петербурга

Ночью выпало немного снега от 2 до 4 см, но этого хватило, чтобы появились ажурные рисунки.

В Петербурге на реках появились узоры из снежуры 28 марта. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Ночью выпало немного снега от 2 до 4 см, но этого хватило, чтобы появились ажурные рисунки. По словам Колесова, в городе вечером и ночью ожидается много снега, поэтому завтра можно будет увидеть "еще более красивые и разнообразные виды снежуры".

Снежура появляется из-за того, что встречается сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий снег не тает, а сбивается в вязкую пластичную массу. Так, снежура плавает на поверхностном слое воды. В прошлом году петербуржцы также наблюдали это явление.

Ранее по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 марта в Петербурге ожидается сильный снег.

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Фото: Telegram / Александр Колесов

