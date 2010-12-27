В ближайшие три дня в Ленобласти ожидается снег, туман и гололед

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий.

Как сообщил ГУ МЧС по Ленобласти, в пятницу, 8 ноября, на территории региона будут наблюдаться небольшие осадки в видео снега, мокрого снега и, местами, дождя. Местами в области может возникнуть туман.

Из-за низких температур ночью (от -3 до -8) на дорогах будет гололед. Днем столбик термометра повысится до -3, а потом и до +2. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится.

Также ГУ МЧС по региону предупредил, что 9 и 10 ноября в Ленинградской области возможны небольшие осадки в виде снега и дождя, гололедица и, местами, туман.

Ранее мы сообщали, что Гидрометцентр предупредил Россиян о похолодании.

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