Снег стал "угонщиком" Toyota жителя Петербурга

В Приморском районе мужчина потерял свой автомобиль.

В полицию обратился владелец Toyota Rav-4 с заявлением об угоне автомобиля. Его отыскали с помощью автомобильной щетки.

Вечером 19 марта Петербуржец припарковал свою иномарку в Приморском районе во дворе одного из домов на Долгоозерной улице. На утро 20 марта 35-летний автовладелец машину не нашел и решил, что его автомобиль угнали. В 11 часов утра Toyota отыскали полицейские, однако это был вовсе не угон — машину замело снегом и владелец ее просто не заметил.

Напомним, что сегодня, в ночь на 21 марта в Петербурге ожидается сильный снегопад и мороз до -12 градусов.

Фото: Piter.TV