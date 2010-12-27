Не опять, а снова: в Петербурге в ночь на 21 марта ожидается снегопад

Ночью на дорогах и тротуарах будет работать 700 единиц техники.

В ночь на 21 марта дорожные предприятия Петербурга в связи с непогодой будут работать в усиленном режиме. В первую очередь на линию выйдет подметальная техника, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 21 марта в Петербурге может выпасть местами до 9 см снега. При этом сохранится морозная погода: днём до -4 градусов, ночью -9… -12 градусов. Дорожники активно прометали улицы сегодня днём – в ночь на 20 марта в Петербурге выпало 11 см снега, город попал в температурные "качели" — ночной "минус" днём сменился на "плюс", снег подтаивал и становился тяжелым, что затрудняло его вывоз. Тем не менее, за сутки предприятия вывезли около 1000 самосвалов снега. Сообщили в ведомстве

В ближайшую ночь на дороги города выйдут работать 700 единиц техники.

Фото: vodokanal.spb.ru