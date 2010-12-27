В четверг утром в Петербурге пройдет дождь и мокрый снег

Столбик термометра поднимется до +3..+5 градусов.

В Петербурге в четверг ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

В ночь на 21 марта будет идти дождь и мокрый снег, днем осадков не ожидается. В течение дня будет облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью до 11 м/с. Столбик термометра поднимется до +3..+5 градусов. На дорогах может быть гололедица.

Пешеходов и водителей просят быть особенно осторожными на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 21 марта была зафиксирована в 1917 году, тогда столбик термометра опустился до минус 27 градусов, самым теплым этот день был в 1989 году – плюс 10 градусов.

Ранее на Piter.TV: МЧС: в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Фото: Piter.TV