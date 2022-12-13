Смольный заселит приезжих рабочих в апарт-отели или выкупит дома у застройщиков

Механизмом государственной помощи могут стать компенсации расходов предприятий на съем жилья для сотрудников.

В Смольном рассматривают возможность создания апарт-отелей для приехавших в город высококвалифицированных рабочих промышленных предприятий, а также обсуждают идею выкупа под аренду домов у застройщиков. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Кирилла Полякова.

Как рассказал Поляков, излишек жилья, который есть на рынке, брать в собственность города и предоставлять предприятиям под льготную аренду, чтобы они могли заселять квалифицированных специалистов в достойные условия.

Как уточнил директор по персоналу АО "Машиностроительный завод "Армалит" Николай Рогачев, на заводе работают сотрудники из разных регионов, в том числе из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Для них существуют форматы, когда предприятие оплачивает пул мест для проживания, предоставляя их работникам. По его оценке, на сегодняшний день койко-место на человека обходится до 10 тыс. рублей в месяц, комната — 20-25 тыс., а квартира для высококвалифицированного специалиста — от 30 тыс. рублей.

Механизмом государственной помощи могут стать компенсации расходов предприятий на съем жилья для сотрудников. Господин Рогачев предлагает компенсировать до 5 тыс. рублей за койко-место, 10 тыс. — за комнату и так далее.

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Фото: Piter.tv

