Смольный вынес на общественное обсуждение благоустройство набережной у "Лахта Центра"

Обсуждения завершатся 14-го октября.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит общественное обсуждение проекта благоустройства набережной "Лахта-Центра". Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета.

Речь идет о северной прибрежной зоне Невской губы в районе Лахтинской гавани. Общественные обсуждения стартовали 14-го сентября и продлятся до 14-го октября 2021-го года. Они проводятся для того, чтобы оценить возможные экологические последствия реализации проекта. Замечания и предложения нужно направлять в письменном виде.

В результате работ будет укреплена береговая линия Лахтинской гавани. Документы можно найти здесь.

Фото: Piter.TV