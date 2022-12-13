Смольный увеличит количество бюджетных мест в колледжах при вузах

По словам Потехиной, сейчас создают проект суперколледжа на 50 тыс. квадратных метров в Парголово, он начнет работу в 2026 году.

В Петербурге увеличится количество бюджетных мест в колледжах при вузах. Об этом 30 марта рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По словам Потехиной, сейчас создают проект суперколледжа на 50 тыс. квадратных метров в Парголово, он начнет работу в 2026 году. Из 110 колледжей в Петербурге 30 – это учреждения при вузах, и бюджетные места им выделяют из федерального бюджета. Но законодательного запрета на финансирование таких колледжей из городского бюджета нет.

Ранее специалистов-промышленников будут готовить в Петербурге. Программы будут базироваться на работе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он будет вовлекать в работу колледжи и другие образовательные организации, имеющие лицензию. В общей сложности на данный момент в городе насчитывается 15 образовательных центров.

Фото: piter.tv

