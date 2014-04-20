Смольный продлил коронавирусные ограничения до конца мая

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Введенные ранее ограничения до 15 мая продлили по 30 мая, сообщили вечером в четверг, 29 апреля, в пресс-службе Смольного.

Соответствующие изменения в городское постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор.

Отметим, что количество зрителей на спортивных мероприятиях может составлять не более 75% от наполняемости зала или другого места проведения: не более 25 тысяч человек.

Ранее мы писали, что петербуржцы могут вакцинироваться от коронавируса в майские праздники.

Фото: Piter.TV