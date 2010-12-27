Историческое здание на Мойке продадут на аукционе в декабре

Начальная цена за объект составила почти 400 млн рублей.

Историческое здание на набережной Мойки, 26 выставили на торги. Аукцион пройдет 5 декабря, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Комлекс зданий располагается на площади 4,1 тыс.кв. метров. На прилегающем земельном участке 2,4 тыс. кв. метров планируют сделать гостиницу.

Начальная цена лота составила около 400 млн рублей. Объект не является памятником и на данный момент не эксплуатируется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что счет за коммунальные услуги в октябре вырос на 6%.

Фото: citywalls.ru