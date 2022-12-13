Смольный предоставит жилье рабочим оборонных предприятий

Работникам предприятий, которые находятся в черте города, предоставят "жилые помещения, отремонтированные в рамках программы капремонта многоквартирных домов".

В Смольном обеспечат жильем работников оборонных предприятий. Проект проходит антикоррупционную экспертизу, пишут в пресс-службе городской администрации.

Работникам предприятий, которые находятся в черте города, предоставят "жилые помещения, отремонтированные в рамках программы капремонта многоквартирных домов".

Такой возможностью пользуются студенты высших учебных заведений, специалисты организаций сфер ЖКХ и дорожного строительства. На жилье могут рассчитывать сотрудники сфер транспорта, почтовой связи, медицинского обслуживания, фармацевтической отрасли, культуры, науки, физической культуры и спорта.

Ранее глава ЦБ призвала к расширению перечня ситуаций для изъятия сбережений гражданами. Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с ИИС-3.

Фото: Piter.tv

