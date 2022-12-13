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Смольный предоставит жилье рабочим оборонных предприятий
Сегодня, 20:19
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Смольный предоставит жилье рабочим оборонных предприятий

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Работникам предприятий, которые находятся в черте города, предоставят "жилые помещения, отремонтированные в рамках программы капремонта многоквартирных домов". 

В Смольном обеспечат жильем работников оборонных предприятий. Проект проходит антикоррупционную экспертизу, пишут в пресс-службе городской администрации.

Работникам предприятий, которые находятся в черте города, предоставят "жилые помещения, отремонтированные в рамках программы капремонта многоквартирных домов". 

Такой возможностью пользуются студенты высших учебных заведений, специалисты организаций сфер ЖКХ и дорожного строительства. На жилье могут рассчитывать сотрудники сфер транспорта, почтовой связи, медицинского обслуживания, фармацевтической отрасли, культуры, науки, физической культуры и спорта.

Ранее глава ЦБ призвала к расширению перечня ситуаций для изъятия сбережений гражданами. Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с ИИС-3.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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