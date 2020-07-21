Смольный поздравил петербуржцев с днем Петра и Павла

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Санкт-Петербурга в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с днем памяти святых апостолов Петра и Павла. Он отметил особое значение праздника для города, основанного Петром I и названного в честь одного из апостолов.

В Петербурге отмечают день святых апостолов Петра и Павла, который считается днем ангела города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Александр Беглов в поздравлении подчеркнул, что стойкость апостола Петра и проповедь апостола Павла на протяжении веков остаются символами крепости веры и основ христианской церкви. По словам губернатора, благодаря апостолам христианское учение получило распространение по всему миру.

Глава города отметил, что этот праздник занимает особое место в истории Петербурга. Более 300 лет память о Петре Великом и святых апостолах хранит собор святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости.

О почитании святых также свидетельствуют другие храмы города. Среди них церковь апостола Петра в Лахте, построенная в память о поступке Петра I, который спас тонущих людей, а также храм апостолов Петра и Павла в Сестрорецке, посвященный памяти российских моряков-подводников.

Александр Беглов пожелал петербуржцам здоровья, радости, благополучия и успехов. Он выразил надежду, что святые апостолы Петр и Павел будут хранить Россию и Санкт-Петербург.

Ранее на храме у Пискарёвского кладбища установили крест.

Фото: Piter.tv