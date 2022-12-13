Смольный потребовал найти по пять контрактников с предприятия для СВО

Тему обсудили на встрече с представителями бизнеса, которую сегодня провели глава Выборгского района Виктор Полунин и начальник отдела районного военкомата Александр Бажимов.

Власти Петербурга просят помощи у городских предприятий в поиске желающих заключить военный контракт для отправки на СВО. Об этом 4 мая пишет "Фонтанка".

Тему обсудили на встрече с представителями бизнеса, которую сегодня провели глава Выборгского района Виктор Полунин и начальник отдела районного военкомата Александр Бажимов.

Бажимов сообщил, что в зону СВО нужно отправить в полтора раза больше, чем во время мобилизации. Военком попросил присутствующих "с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить". Он отметил, что целевые показатели по контрактникам были озвучены на совещании губернатора Александра Беглова с главами районов и руководством военного комиссариата.

Ранее на бывшем заводе Toyota в Шушарах наладят выпуск грузовиков. В 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля.

Фото: Piter.tv

