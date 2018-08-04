Смольный выделит 1 млрд рублей на мониторинг городских школ

В Петербурге объявили закупку на передачу данных из образовательных учреждений в городской центр мониторинга. Контракт стоимостью более 1 млрд рублей рассчитан до 2028 года.

В Санкт Петербурге планируют усилить систему мониторинга городских школ. Комитет по государственному заказу объявил закупку на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных из образовательных учреждений в городской центр обработки и хранения информации.

Согласно материалам госзакупки, начальная максимальная цена контракта составляет 1,066 млрд рублей. Определить поставщика планируют 31 июля.

Победитель торгов будет отвечать за передачу данных с устройств мониторинга, установленных в школах, в городской центр обработки и хранения информации. При этом в документации не уточняется, какие именно сведения будут передаваться.

Получателем услуги указано казенное учреждение "Городской мониторинговый центр". Организация занимается контролем работы городских камер наблюдения, систем оповещения и другими направлениями, связанными с обеспечением безопасности.

Договор планируют заключить до 2028 года.

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Фото: Piter.TV