Всего в 2020-2021 году планируют переселить 194 человека.

На расселение трех аварийных домов в Петербурге потратят 460 млн рублей. Городское правительство опубликовало проект трехлетней программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда.

Речь идет о расселении домов, которые были признаны непригодными до 1 января 2017 года. Около 316 млн рублей выделит городской бюджет, а остальные 144 млн рублей - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Всего в течение двух следующих лет планируется переселить 194 человека, 167 из которых переедут в 2020 году.

Администрации Выборгского, Кировского и Василеостровского районов будут заниматься распоряжением средств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спустя 20 лет в жилом доме на Советской починили лифт.

Фото: Piter.TV