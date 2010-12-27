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На расселение трех аварийных домов в Петербурге потратят 460 млн рублей
Сегодня, 21:51
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nadezhda_sib

На расселение трех аварийных домов в Петербурге потратят 460 млн рублей

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Всего в 2020-2021 году планируют переселить 194 человека.

На расселение трех аварийных домов в Петербурге потратят 460 млн рублей. Городское правительство опубликовало проект трехлетней программы по переселению горожан из аварийного жилищного фонда. 

Речь идет о расселении домов, которые были признаны непригодными до 1 января 2017 года. Около 316 млн рублей выделит городской бюджет, а остальные 144 млн рублей - Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Всего в течение двух следующих лет планируется переселить 194 человека, 167 из которых переедут в 2020 году. 

Администрации Выборгского, Кировского и Василеостровского районов будут заниматься распоряжением средств. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спустя 20 лет в жилом доме на Советской починили лифт. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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