Смольный опубликовал зоны испытаний беспилотных трамваев

Маршруты без водителя охватят Приморский, Выборгский, Невский, Кировский и Красносельский районы.

Смольный опубликовал постановление о зонах, где будут курсировать высокоавтоматизированные трамваи. Беспилотный транспорт появится сразу в пяти районах города: Приморском, Выборгском, Невском, Кировском и Красносельском.

В Приморском районе один из участков пройдет от Шуваловского проспекта до улицы Оптиков и обратно. Под испытания также попадет разворотное кольцо у станции метро "Старая деревня". В Выборгском районе беспилотники запустят от трамвайного парка на Сердобольской улице до Гаккелевской улицы. Маршрут проляжет через Большой Сампсониевский проспект, площадь Мужества и проспект Испытателей.

В Невском районе трамваи без водителя будут ездить от парка на улице Грибакиных до Прибрежной улицы. Составы будут забирать пассажиров на проспекте Обуховской Обороны и Шлиссельбургском проспекте. В Кировском районе испытания проведут на линии от завода "Северная верфь" до разворотной станции "ЛЭМЗ". Трамвай проедет по проспекту Стачек, улице Маршала Казакова и Петергофскому шоссе в Красносельском районе. Отдельно в постановлении прописан виадук от Кронштадтской улицы до проспекта Стачек.

