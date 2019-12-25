Смольный прогнозирует 1,8 трлн рублей инвестиций в 2026 году

Инвестиции в Петербурге останутся на рекордном уровне, но рост замедлится.

Власти Петербурга ожидают, что объём инвестиций в основной капитал города в 2026 году составит около 1,8 трлн рублей. Об этом на заседании правительства 25 августа сообщил председатель комитета по экономической политике Алексей Зырянов. В 2025 году показатель достиг рекордных 1,74 трлн рублей, что на 11,7% выше уровня 2024 года (1,55 трлн). Таким образом, прирост в текущем году ожидается на уровне 4%.

Зырянов отметил, что речь идёт о замедлении инвестиционного цикла, а не о снижении объёмов. Экономика города, по его словам, находится в фазе перезагрузки. Высокие ставки заставляют бизнес откладывать новые проекты, что влияет на темпы роста.

При этом промышленность Петербурга продолжает расти. За первое полугодие 2026 года индекс промышленного производства составил 103,4% при среднероссийском показателе 100,4%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства, фармацевтика, электрооборудование, компьютеры и электроника. Совокупный оборот организаций достиг 17,7 трлн рублей — рост на 7,7%.

Оборот розничной торговли за полугодие составил 1,8 трлн рублей, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Рост обеспечен в основном непродовольственными товарами (+11%), продукты прибавили 7%. Оборот общепита вырос на 9,3%.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что замедление темпов роста инвестиций закономерно на фоне общеэкономических факторов. Дмитрий Десятниченко из Президентской академии подчеркнул, что 1,8 трлн рублей — исторически высокий уровень: в 2020 году Петербург привлекал около 1 трлн, за шесть лет показатель почти удвоился. По его мнению, инвестиционный цикл входит в фазу плато.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)