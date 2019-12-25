В Красногвардейском районе 1 сентября откроется школа на 825 мест

Новая школа с двумя бассейнами и спортзалом примет учеников в сентябре.

В Красногвардейском районе Петербурга 1 сентября откроется новая школа. Учебное заведение начнёт работу на территории предприятия "Ручьи" и примет 825 школьников. Объект возведён в рамках Адресной инвестиционной программы города.

Подрядчик справился с государственным контрактом менее чем за год. Общая площадь здания составляет почти 26 тыс. квадратных метров. Школа оснащена развитой спортивной и культурной инфраструктурой. С северо-западной стороны расположены спортивный зал и два бассейна — 25 на 11 метров и 10 на 6 метров.

В здании также оборудована столовая на 418 мест с собственным пищеблоком. Актовый зал на 536 мест разместится над столовой, там предусмотрены костюмерная и комнаты для артистов. Новая школа станет важным социальным объектом для растущего микрорайона.

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Фото: Piter.TV