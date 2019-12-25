МВД предупредило об опасности неожиданных переводов от незнакомцев

Мошенники заманивают жертв на поддельные сайты через переводы.

МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, связанной с переводами от неизвестных отправителей. Если на карту поступили деньги от незнакомца, нельзя тратить их или возвращать самостоятельно. Следует немедленно обратиться в банк по официальным каналам и выяснить источник перевода.

По информации ведомства, аферисты могут отправлять сообщения о якобы ошибочном зачислении средств и затем заманивать жертв на поддельные сайты. Цель мошенников — получить доступ к мобильному банку и похитить деньги.

Возвращать средства необходимо только через банк или через официальную функцию в приложении. В МВД также советуют сохранять переписку и по возможности записывать звонки, связанные с переводом.

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Фото: Piter.tv