Пожилым петербуржцам могут разрешить посещать музеи и театры со справкой вместо QR-кода

Речь идет о петербуржцах старше 60 лет.

Смольный может разрешить пожилым петербуржцам предоставлять в музеи и театры справки о вакцинации вместо QR-кодов во время локдауна. Об этом 27 октября в ходе онлайн-трансляции на странице вице-губернатора города Бориса Пиотровского ВКонтакте заявил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Речь идет о петербуржцах старше 60 лет, многие из которых далеки от технологий. Они смогут показать справку о вакцинации в бумажном виде. Также бумажные справки о вакцинации и медотводе могут предоставить иностранные граждане.

Ранее в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.

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