Смольный купит квартиры для сирот за 122 млн рублей

Квартиры будут сданы уже в этом году.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга закупят квартиры для сирот за 122 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документам, Смольный приобретет жилплощадь в Выборгском районе. Для детей-сирот купят 45 квартир общей площадью 1673,4 квадратных метров. Отмечается, что площадь каждой квартиры составит от 30 до 42 квадратных метров.

Известно, что на покупку выделили 122 млн рублей.

Отмечается, что квартиры сдадут в этом году.

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