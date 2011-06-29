Смольный: до конца года в Петербурге введут почти 3,2 млн квадратных метров жилья и 71 соцобъект

В этом году продолжилась работа по реновации кварталов. В Колпино расселили 22 дома, в других районах города также планируется расселение еще 16 домов.

В четверг, 2 декабря, стало известно, что в Петербург введут почти 3,2 миллиона квадратных метров жилья и построят 71 социальный объект до конца этого года. Об этом сообщил губернатор Петербурга на XIX съезде строителей Петербурга в прошел в историческом парке "Россия – моя история".

Так, по словам Беглова, практически все обязательства в строительной отрасли выполнены, в частности согласованный с Минстроем план по вводу 3 миллионов 191 тысячи квадратных метров жилья. Эти объекты обеспечены социальной инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками.

В условиях пандемии важную роль сыграли такие меры поддержки, как субсидии на ипотечные ставки для населения до 6,5 процента, льготные кредиты для застройщиков.

Отмечается, что в этом году продолжилась работа по реновации кварталов. В Колпино расселили 22 дома, в других районах города также планируется расселение еще 16 домов. В ближайшие три года темпы строительства по программе увеличатся в полтора раза.

Ранее реконструкцию Приморской водопроводной насосной станции завершат в 2022 году. В настоящее время специалисты ведут общестроительные работы в машинном зале.

Фото: Piter.tv

