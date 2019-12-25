Реконструкция Приморской водопроводной насосной станции завершится в 2022 году

В настоящее время полным ходом идут общестроительные работы в машинном зале станции.

В Петербурге продолжается реконструкция Приморской водопроводной насосной станции, которая обеспечивает водой 238 тысяч жителей, социальные и промышленные объекты. Об это сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" уже смонтировали энергетические установки и два насосных агрегата, а также проложили большую часть водоводов и завершили устройство теплосети. В настоящее время полным ходом идут общестроительные работы в машинном зале станции.

В ближайшем будущем специалисты заменят технологическое и электросиловое оборудования, а также осуществят перекладку инженерных сетей на территории станции. Будут установлены пять новых современных насосных агрегатов с частотным регулированием, три производительностью 4000 м3/час и два производительностью 2000 м3/час.

Станция начала свою работу еще в 1974 году. Реконструкция улучшит управление системой водоснабжения, исключит проблемы со снижением напора в сети, снизит энергозатраты предприятия. Реконструкцию планируется завершить в 2022 году.

Фото: pixabay.com