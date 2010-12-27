Смольный заявил о создании плавучих гостиниц в Петербурге

Губернатор Георгий Полтавченко подписал пятилетнюю программу по развитию туризма в Санкт-Петербурге.

Губернатор Петербурга утвердил программу по развитию туризма в регионе. О новых инициативах рассказал председатель профильного ведомства Андрей Мушкарев.

По словам представителя комитета по туризму, на финансирование новой программы уйдет 4,3 миллиарда рублей. Срок осуществления проектов составит пять лет. За это время город планирует увеличить поток туристов с 7 на 8 миллионов человек ежегодно. В связи с такими данными, ВВП для доли туризма вырастет с одного до шести процентов.

К 2023 году более полутора миллионов человек будут приезжать в Санкт-Петербург на круизных лайнерах. По словам спикера, президент Российской Федерации уже одобрил указ о создании в Северной столице собственной морской региональной пассажирской компании. К весне 2018 года Смольный откроет первые плавучие отели, которые будут размещены на Большой Невке.

Помимо гостиниц, в городе запланировано открытие еще трех выставочно-конгрессных центров, а также создание специальных отрядов “туристической” полиции. Сотрудники будут обучены иностранным языкам.