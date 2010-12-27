А две станции коричневой ветки подорожали на полмиллиарда.

В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что Смольный продлил контракт на 3 станции фиолетовой линии метро до декабря этого года. Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно документам, подрядчик должен закончить работы до 15 декабря 2019 года. Однако, в том же регламенте написано, что что все работы по строительству "Метрострой" должен был выполнить до 31 августа 2018 года. Несмотря на это компания получит аванс 500 млн рублей.

Кроме того, две станции коричневой ветки подорожают на полмиллиарда с 37,2 млрд рублей до 37,7 млрд рублей. По словам представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры, дополнительные средства необходимы на случай непредвиденных расходов.

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