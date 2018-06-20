Участки попадут в аренду на 49 лет.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что Смольный продаст на торгах восемь участков под гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Соответствующие земельные участки будут располагаться земельных участков под создание отелей в Петербурге, Кронштадте, Зеленогорске и Сестрорецке.

По условиям торгов, инвесторы обязаны будут построить гостиницы за 3-3,5 года. К слову, участки попадут в аренду на 49 лет.

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