Смольный приостановил выселение "Мемориала" с Разъезжей улицы

Комитет имущественных отношений ведет некую работу.

Правозащитная организация "Мемориал" временно сохранит прописку в здании на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, получивший ответ от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Глава Северной Столицы отметил парламентарию, что комитет имущественных отношений приостановил расторжение договора аренды, однако продолжает проводить в отношении организации некую работу. Результаты деятельности КИО станут известны в сентябре.

Ранее мы сообщали, что комитет собирается выселить "Мемориал" из помещения на Разъезжей улице без объяснения причин.

Справка: Правозащитная организация "Мемориал" является общественным объединением ветеранов войны и труда и базируется в здании с 1997 года. В последний раз договор был заключен в 2011 году на срок в семь лет. В 2018 году юристы обратились к чиновниками КИО с предложением об очередном продлении, но получили отказ. В октябре 2016 года Минюст РФ внес "Международный Мемориал" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

Фото: Piter.tv