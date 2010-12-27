Смольный поздравил детей, подарив сломанные наушники

В Смольном закупка наушников Beats обошлась в 4 млн рублей

Смольный поздравил несовершеннолетних неблагополучных детей Петербурга с Новым годом и подарил сломанные наушники.

Для вручения подарков была совершена закупка 2500 наушников Beats, после проверки оказалось, что 10% поступивших к ним устройств не работают, как сообщили "Фонтанке" в одном из социальных центров Петербурга 25 декабря.

Партия наушников поступила к детям на прошлой неделе на всех подопечных в трёх цветах. Дети разобрали подарки, однако почти сразу стали поступать звонки с жалобами на то, что новые игрушки на работают. Оказалось, что на некоторых товарах вовсе была повреждена упаковка. После проверки оказалось, что только 90% устройств оказались рабочими.

Поставщиком наушников выступал президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества и профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД Алексей Аранович. Закупка наушников обошлась в 4 млн рублей.

В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями свою вину отрицать не стали.

– В соответствии с техническим заданием государственного контракта гарантийный срок наушников составляет не менее 2 месяцев. В соответствии с этим, все наушники с выявленными дефектами будут заменены на рабочие в установленный срок подрядной организацией, – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе комитета.

Алексей Аранович на звонок «Фонтанки» заявил, что но действительно является поставщиком устройств, но от подробных комментариев воздержался, сославшись на загруженность в университете.

Фото: "Фонтанка"