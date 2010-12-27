Смольный планирует добавить на завтраки школьникам 2 рубля

Все дело в том, что с 1 сентября следующего года вырастут цены на питание учащихся школ, и других учебных заведений.

С 1 сентября 2019 года вырастут цены на завтраки и обеды в учебных заведениях. Об этом стало известно из проекта, который касается стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на будущий год в Петербурге.

Согласно документу, стоимость каждого приема пищи школьника увеличится от 2 – 6 рублей. Таким образом, цена завтрка в 2019 году будет составлять 58 рублей, а обеда- 102 рубля. Комплексный обед вовсе увеличится на 6 рублей и будет стоить 160.

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