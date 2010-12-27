Смольный отказался от строительства мусороперерабатывающего завода в Новоселках

Комитет по инвестициям отозвал собственное предложение по повышению уровня участка в "Каменке" до ТИ-2, в котором разрешено строительно вредных предприятий.

На участке "Каменка" не будут построены некоторые объекты, ранее утвержденные Смольным. Правительство отказалось от возведения "Анабасиса" и проекта Спецтранса. Об отзыве заявки на изменение земельных участков рядом а Новоселками рассказали представители Комитета по инвестициям Петербурга. В настоящее время подтвержден только один проект - Aktor S.A.-Aktor Concessions S.A.-Helector S.A.. Территорию под него греческие представители арендуют уже несколько лет.

От идеи разместить мусороперерабатывающие заводы на территории "Каменки" пока что отказались. За это проголосовало большинство членов комиссии по землепользованию и застройке днем 20 апреля. Отмена скажется на строительстве объектов, относящихся к инженерной и транспортной инфраструктуре, санитарной очистке и коммунальной среде. Чиновники собирались изменить категорию участка с ТИ-1 на ТИ-2, чтобы там можно было возводить более вредоносные в экологическом плане сооружения. Однако, теперь предложение не будет рассмотрено.

Напомним, что мусороперерабатывающий завод "Анабасис" должен был расположиться вблизи КАД и Новоселок. Мощность предприятия должна было достигнуть 350 тысяч тонн ежегодно. В проект вложили более 4,5 миллиардов рублей.

Напомним, что Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайт по продаже санкнижек и медицинских справок

Фото: Pixabay.com

