Смольный ищет советников губернатора

Резюме принимаются до 28 февраля.

Молодые специалисты Северной Столицы могут продолжить свою карьеру в Смольном. Три вакансии на должность советников губернатора города появились на сайте администрации.

Речь идет о советниках по молодежной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления. Соискатели должны отправить свое резюме, а после пройти несколько этапов отбора. В первом им предстоит пройти тест на знание русского языка, законодательства, профдеятельности и IT. В случае успеха, в дальнейшем кандидат должен подготовить реферат или и защитить проект. Вакансии принимаются до 28 февраля.

Ранее Piter.TV писал, что администрация Санкт-Петербурга отправила в отставку трех глав районов в связи с неудовлетворительной работой по уборке улиц и домов.

Фото: Piter.tv