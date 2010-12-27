Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Смольный опроверг слухи о дефиците хлеба в Петербурге
Сегодня, 12:42
0
nadiputintseva
299

Смольный опроверг слухи о дефиците хлеба в Петербурге

0
 
 

В Смольном заявили, что слухи о возможном дефиците хлеба похожи на ситуацию с гречкой, на которой бизнесмены хорошо заработали пару лет назад

25 октября Максим Мейксин, глава комитета по промышленной политике и инновациям, заявил, что ситуация с поставками зерна в Санкт-Петербург находится под полным контролем, а обращение к правительству РФ связано только с перспективами будущих поставок. Позаботится о них сейчас – значит исключить возможность возникновения дефицита хлеба в будущем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мейксин отмечает, что обязанность владельцев предоставлять вагоны для   поставки социально-значимых видов продукции и сырья в незерновые районы страны, закреплена на законодательном уровне.  Обеспокоенность выразили мукомольные отрасли  города в связи с ростом экспорта зерна. Их беспокоит, что железнодорожных вагонов может не хватить. Ответом на обращение в Министерство РФ, послужило содействие в скорейшей организации поставок вагонов для  перевозки зерна в Петербург.

Также глава комитета отметил, что подобная ситуация была уже с гречкой, когда несмотря на слухи, крупа не исчезла с полок магазинов. Утечка документов, создала ажиотаж, в результате которого многие продавцы хорошо заработали.

Напомним, что ранее в СМИ оповестили, что в Северной столице может исчезнуть хлеб из-за нехватки грузовых вагонов, которые снабжают сырье.

 

Все новости района
Теги: дефицит хлеба , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5