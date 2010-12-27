Смольный опроверг слухи о дефиците хлеба в Петербурге

В Смольном заявили, что слухи о возможном дефиците хлеба похожи на ситуацию с гречкой, на которой бизнесмены хорошо заработали пару лет назад

25 октября Максим Мейксин, глава комитета по промышленной политике и инновациям, заявил, что ситуация с поставками зерна в Санкт-Петербург находится под полным контролем, а обращение к правительству РФ связано только с перспективами будущих поставок. Позаботится о них сейчас – значит исключить возможность возникновения дефицита хлеба в будущем, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мейксин отмечает, что обязанность владельцев предоставлять вагоны для поставки социально-значимых видов продукции и сырья в незерновые районы страны, закреплена на законодательном уровне. Обеспокоенность выразили мукомольные отрасли города в связи с ростом экспорта зерна. Их беспокоит, что железнодорожных вагонов может не хватить. Ответом на обращение в Министерство РФ, послужило содействие в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки зерна в Петербург.

Также глава комитета отметил, что подобная ситуация была уже с гречкой, когда несмотря на слухи, крупа не исчезла с полок магазинов. Утечка документов, создала ажиотаж, в результате которого многие продавцы хорошо заработали.

Напомним, что ранее в СМИ оповестили, что в Северной столице может исчезнуть хлеб из-за нехватки грузовых вагонов, которые снабжают сырье.