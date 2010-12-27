Смольный откажет общественности в доступе на собрания по изменению ПЗЗ

Активисты не смогут посещать заседания ЗакСа, чтобы повлиять на размещение полигонов или апарт-отелей в Петербурге.

В Смольном собираются запретить публичные слушания в ЗакСе на тему размещения мусороперерабатывающих заводов, полигонов, строительства кинотеатров и жилых комплексов. Местные активисты беспокоятся, что подобная мера приведет к тому, что мнение градозащитников не будет учитываться в вопросах изменения внешнего облика Петербурга, а главное - безопасной экологической обстановки в нем. На данный момент законопроект направлен на подпись Александру Беглову.

Правительство СПб хочет отменить публичные слушания по ПЗЗ. И я не знаю, что с этим делать объявил Александр Карпов, руководитель Центра экологических экспертиз

Нововведение предполагает, что в случае принятия проекта, чиновники и депутаты смогут вносить поправки в ПЗЗ в течение 30 дней без общественного рассмотрения. Это актуально для тех случаев, когда в Генеральном плане города прописаны региональные объекты, необходимые для жизнеобеспечения Петербурга, но к ним еще не оформлены ПЗЗ. Градозащитники отмечают, что зачастую под подобным определением "объект, необходимый для функционирования города" пытались построить отели или жилые комплексы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов проверил ход капительного ремонта на "Академической".

Фото: Piter.tv