Смертельные кадры из Перу: Пьяную женщину снесло оползнем из-за ее глупости

В сети появилось видео от очевидца, которое снято на горной дороге в Перу.

В сети появилось видео гибели женщины на одной из горных дорог в Перу.

На дорогу сошел небольшой оползень, и по обеим сторонам от него скопились сотни людей. Люди отошли от места обрушения на почтительное расстояние в целях безопасности. Только одна пьяная женщина не хотела уходить. Она стояла на камнях у края пропасти и отчаянно спорила с природой. Люди кричали ей, чтоб она уходила, но та продолжала свой монолог, размахивая руками. Очередной оползень снес строптивую женщину в пропасть.

Видео: LiveLeak