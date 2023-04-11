Слюсарь рассказал о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Таганроге

В Ростовской области рассказали о последствиях налета БПЛА ВСУ на регион.

В настоящее время одна из пострадавших жительниц Ростовской области при атаке вражеского беспилотника в Таганроге находится в больнице в стабильном состоянии. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал местный губернатор Юрий Слюсарь, комментируя недавний налет дронов ВСУ на российский регион. Чиновник уточнил, что в ходе массированной атаки, которая произошла в ночь на понедельник, 30 марта, успешно отражено и уничтожено более 60 БПЛА и еще в шести районах области (Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском). В Таганроге один человек погиб, еще восемь граждан обратились за медицинской помощью. Еще семь пострадавших отказались от госпитализации, а медицинская помощь им была оказана на месте.

В настоящий момент все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгораний не было. Эвакуированы жители многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА, работают саперы. .Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области

