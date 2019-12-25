Служба 122 начала принимать заявки на вызов врачей на дом без симптомов коронавируса

Петербургская служба "122" с 2 марта начала принимать звонки по вызову врача на дом не только пациентов с коронавирусом. Городская служба расширила функционал.
Позвонить по короткому номеру и вызвать специалиста на дом теперь можно с любыми симптомами. Это поможет разгрузить поликлиники и упростит процедуру вызова врача.
Заявки по вызову врача обрабатываются не более 2 часов. Если петербуржцы звонили до 13:00, то врач будет в этот же день, если после этого времени, то медика стоит ожидать на следующий день.
Для эффективности работы в службе "122" завели онлайн-журналы записи пациентов.
В этом году в Петербурге создадут сервис, который позволит следить за скорой помощью на карте.
Фото: Piter.tv
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