Служба 122 начала принимать заявки на вызов врачей на дом без симптомов коронавируса

Ранее по этому номеру можно было вызвать врача только при симптомах COVID-19.

Петербургская служба "122" с 2 марта начала принимать звонки по вызову врача на дом не только пациентов с коронавирусом. Городская служба расширила функционал.

Позвонить по короткому номеру и вызвать специалиста на дом теперь можно с любыми симптомами. Это поможет разгрузить поликлиники и упростит процедуру вызова врача.

Заявки по вызову врача обрабатываются не более 2 часов. Если петербуржцы звонили до 13:00, то врач будет в этот же день, если после этого времени, то медика стоит ожидать на следующий день.

Для эффективности работы в службе "122" завели онлайн-журналы записи пациентов.

В этом году в Петербурге создадут сервис, который позволит следить за скорой помощью на карте.

Фото: Piter.tv