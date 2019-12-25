В Петербурге зачинщика конфликта с сотрудниками скорой привлекли к административной ответственности

Он был пьян и у него при себе был пистолет.

Полицейские привлекли к ответственности уроженца Чечни, который спровоцировал конфликт с сотрудниками скорой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 мая около часа дня поступило сообщение от бригады скорой помощи об агрессивном мужчине у дома 57 по Литейному проспекту, который при виде прибывших по вызову медиков начал провоцировать конфликт. При этом сотрудники "скорой" заметили у мужчины пистолет.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали нетрезвого дебошира, изъяв у него травматический пистолет. Нарушителем оказался 25-летний уроженец Чечни, проживающий в доме 100 по проспекту Луначарского. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего мужчина был помещен в спецприемник.

Ранее появилась информация, что зарплаты петербургских работников скорой помощи за год выросла на 6,8 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv