Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:58
0
alexandra08
1414
Код вставки плеера

Следователи подозревают экс-главу кемеровского МЧС в уничтожении информации о пожаре в "Зимней вишне"

0
 
 

Александр Мамонтов отдавал приказы об уничтожении бухгалтерской базы по объекту.

Следственный комитет подозревает экс-главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в уничтожении улик. Об этом 19 июля сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Следственного комитета Ивана Федорова, уже установлены  "попытки скрыть и уничтожить информацию" по пожару в торговом центре "Зимняя вишня".  Например, глава МЧС давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы по объекту. Кроме того, следователи выявили, что Мамонтов давал ложные сведения об описании пожара. СК ходатайствовал в суде, чтобы арест бывшего главы МЧС продлили до 25 сентября.

Ранее правоохранительные органы задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. В целом, по делу о гибели людей в ТЦ на данный момент проходят около 10 человек.

Напомним, в конце марта этого года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел сильный пожар. Во огне погибли 60 человек; среди жертв трагедии было много детей.  

Видео: Следственный комитет России

Теги: александр мамонтов , глава мчс кемерово , зимняя вишня , пожар в тц зимняя вишня
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5