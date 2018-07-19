Следователи подозревают экс-главу кемеровского МЧС в уничтожении информации о пожаре в "Зимней вишне"

Александр Мамонтов отдавал приказы об уничтожении бухгалтерской базы по объекту.

Следственный комитет подозревает экс-главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в уничтожении улик. Об этом 19 июля сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Следственного комитета Ивана Федорова, уже установлены "попытки скрыть и уничтожить информацию" по пожару в торговом центре "Зимняя вишня". Например, глава МЧС давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы по объекту. Кроме того, следователи выявили, что Мамонтов давал ложные сведения об описании пожара. СК ходатайствовал в суде, чтобы арест бывшего главы МЧС продлили до 25 сентября.

Ранее правоохранительные органы задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. В целом, по делу о гибели людей в ТЦ на данный момент проходят около 10 человек.

Напомним, в конце марта этого года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел сильный пожар. Во огне погибли 60 человек; среди жертв трагедии было много детей.

Видео: Следственный комитет России