Местные жители жалуются на опасный сквозной проезд в Детскосельском

Отсутствие знаков и лежачих полицейских, ограничивающих скорость автомобилей, провоцирует опасные для жизни ситуации, считают местные.

Жители жилого района Детскосельский в поселке Шушары бьют тревогу: мешает сквозной проезд на Колпинское шоссе через дворовую территорию. Проблема началась после открытия жилого района Славянка, когда на въезд с шоссе убрали бетонные блоки: многократно увеличилось количество автомобилей, проезжающих по жилой зоне. Причина популярности маршрута простая - объезжают пробки.

Жители очень негодуют по данной теме, прямо очень негодуют. Далеко не всем нравится то, что машины постоянно ездят и в утреннее время, и вечернее время. Люди должны как-то пропускать, что ли машину, или оббегать ее, потому что ее даже не видно. А автомобилисты сами не притормаживают, потому что им все равно. Они едут, что бы побыстрее проехать пробку на шоссе Тимур Туктаров, муниципальный депутат МО "Поселок Шушары"

Проблема усугубляется тем, что совсем рядом находится отделение почты, обслуживающее Детскосельский и Славянку, и Школа № 297. По словам местных жителей, количество людей на дороге не смущает автомобилистов, поэтому скорость они не сбавляют.

Неоднократно делал обращения, но администрация говорит, что проблему мы знаем, и что ее надо решать, однако пути решения никто не знает. Я предлагал устанавливать знаки сквозного проезда, поставить знак жилой зоны, что бы автомобилисты хоть внимание обращали, но мне все равно отказали. Тимур Туктаров, муниципальный депутат МО "Поселок Шушары"

По словам Туктарова, из-за отсутствия финансирования на этот год, знаки смогут установить только в 2021.

Видео, фото: Piter.TV